Vito Mancuso ospite della rubrica di Michele Fina

Sarà il teologo e filosofo Vito Mancuso l'ospite del 60esimo incontro della rubrica “Un libro, il dialogo, la politica”, curata da Michele Fina, domenica 23 maggio. Si discuterà del libro di Mancuso "A proposito del senso della vita" (Garzanti).

Sarà possibile seguire il dialogo in diretta Facebook sulla pagina Immaginaweb, e televisiva su Rete8 (sarà anche in replica martedì 25 maggio alle ore 20.20). Verrà poi messo a disposizione in formato podcast da Radio Immagina.