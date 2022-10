Al museo delle genti d'Abruzzo visita guidata alla mostra di Daniela D'Arielli

Due eventi, due visite guidate attraverso l'arte di Daniela D'Arielli. Il 9 e il 16 ottobre sarà la stessa artista a guidare il pubblico lungo il percorso delle sue opere, all'interno della mostra “A cquà, Qui, in questo luogo, Daniela d’Arielli sul filo di Antonio De Nino”. Un viaggio in cui sarà possibile conoscere la genesi del progetto e attraversarne le fasi salienti in modo da comprenderne l'essenza. La mostra si inserisce nell'ambito di un progetto pluriennale in collaborazione con Pollinaria, centro di residenza artistica dell'Abruzzo rurale.

Durante il percorso sarà possibile ammirare l'opera site-specific, una lunga tela adagiata lungo le finestre del bagno borbonico ricamata con disegni e testi tratti dall’opera “Usi e Costumi Abruzzesi” del celebre antropologo e storico Antonio De Nino. Esposta lungo l'antico cammino di ronda della caserma borbonica, la tela si rivela in uno spazio di passaggio tra l'interno e l'esterno, dove scorrono il nostro presente e il fiume Pescara in continuo movimento.

È stato un incontro felice, quello tra D'Arielli e il museo delle genti d'Abruzzo: la mostra, inaugurata a luglio, è stata infatti seguita finora da un gran numero di visitatori. "Proprio per questa ragione - sottolinea la direttrice della Fondazione Genti d'Abruzzo, Letizia Lizza - abbiamo deciso di arricchirla con due eventi che consentiranno ai tanti appassionati di avere una guida d'eccezione, Daniela D'Arielli, per entrare così nel cuore di un progetto dall'alto valore artistico e antropologico, che raccoglie ed esalta la memoria di un grande autore come Antonio De Nino".