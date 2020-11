‘Stop alla violenza di genere’: riconoscere le relazioni violente e saper chiedere aiuto

Lunedì 23 novembre è in programma l’evento promosso dall’istituto alberghiero ‘De Cecco’ di Pescara e che, a causa dell’emergenza Covid-19, si terrà a distanza tramite la piattaforma G-Suite. L'iniziativa è assunta in collaborazione con l’associazione Ananke in occasione della ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Parteciperanno:

la dirigente dell’istituto alberghiero Ipssar ‘De Cecco’, Alessandra Di Pietro

l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara, Adelchi Sulpizio

Brunella Capisciotti, psicoterapeuta e responsabile del centro antiviolenza Ananke

Rosa De Fabritiis, docente referente del percorso formativo

Saranno presenti le classi terze indirizzo Enogastronomia, sezioni A e F, e indirizzo Sala e Vendita sezione A, e le classi quarte indirizzo Enogastronomia sezione H, indirizzo Sala e Vendita sezione B.

“Abbiamo voluto promuovere – ha spiegato la psicoterapeuta Capisciotti – un momento di confronto e incontro istituzionale rivolto in modo specifico agli studenti, ai ragazzi, perché è fondamentale continuare a parlare di quegli episodi che spesso, purtroppo, possono dare luogo a vere e proprie tragedie familiari o relazionali, perché è importante insegnare ai nostri ragazzi a riconoscere i primi segnali di una relazione violenta, dunque sbagliata, e che è possibile chiedere aiuto, farsi sostenere in un percorso utile a uscire dal giogo di una violenza, quando si è vittime, ma anche in un cammino di risveglio e di rinascita, di recupero, quando si è carnefici, talvolta anche involontariamente, a causa di esperienze pregresse, di patologie sconosciute, di fatti stratificati nel proprio vissuto che inducono a comportamenti violenti”.