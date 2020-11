Violenza contro le donne e codice rosso: ne parla il Rotary Pescara Ovest D'Annunzio

Si parlerà di violenza contro le donne e codice rosso nel convegno on line promosso dal Club Rotary Pescara ovest “D’Annunzio”, in Interclub con l’Inner Wheel e l’Interact, per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre. Appuntamento alle ore 21.

Dopo i saluti della governatrice del Distretto Rotary, Rossella Piccirilli, e delle presidenti Luciana Vecchi (Rotary Pescara ovest) e Gabriella Guadagnoli (Inner Wheel), verrà proiettato un video sul tema realizzato dai ragazzi del Club Interact Pescara ovest. Seguiranno questi interventi:

“Tutela delle persone fragili e Codice Rosso: luci e ombre” - dottoressa Annarita Mantini, procuratore aggiunto procura della repubblica di Pescara

“La violenza di genere e le pari opportunità” - dottoressa Maria Franca D’Agostino, presidente commissione regionale per le pari opportunità

“L’esperienza del centro antiviolenza Ananke: 15 anni a fianco delle donne” - dottoressa Sara Di Giovanni, psicologa e psicoterapeuta associazione Ananke onlus

La questione della violenza domestica e di genere e delle sue conseguenze profonde e a volte efferate sulla sfera dei diritti della persona ha portato a varare la legge n. 69/2019 “codice rosso”, permettendo così di affrontare la problematica nei suoi multiformi aspetti di contrasto alle violenze, ma anche di tutela “sociale” dei soggetti che le subiscono. Nel convegno si traccerà un bilancio a un anno dalla sua applicazione.