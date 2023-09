L'appuntamento con "Vini & Vinili" al Ventonotturno di Montesilvano ritorna, non con una replica ma con nuovi dischi e nuovi aneddoti. Evento imperdibile venerdì 22 settembre a partire dalle ore 21. Da questa serata in poi parte il gioco “Vinci la bottiglia” per indovinare più brani mascherati e battere gli altri tavoli sul tempo.

Inoltre, potrete muovere l’accendino come si usava negli stadi, canticchiare con la musica, scegliere o anche portare il vostro vinile da ascoltare. Infine, sarà possibile degustare varie offerte culinarie oltre, chiaramente, a un calice di vino. Info e prenotazioni: 348/9257764, www.ventonotturno.it, indirizzo e-mail info@ventonotturno.it.