Vincenzo Amato presenta a Città Sant'Angelo 'Il Poeta e il giornalista - intervista a Dante"

Sabato 19 agosto, vicino al municipio di Città Sant'Angelo, verrà presentato il libro di Vincenzo Amato 'Il Poeta e il giornalista - intervista a Dante". Al reading teatrale saranno presenti l'autore, vicepresidente della Società Dante Alighieri di Milano e già assessore al Comune di Sesto San Giovanni, ed Enio Remigio, che interpreterà la parte del giornalista.

Il Vate rinasce e risponde alle domande di un giornalista per celebrare l'anniversario dei 700 anni dalla sua morte. "È un uomo modernissimo, Dante, e per l'occasione torna tra i vivi per raccontarsi, per parlare di amore e poesia, per riflettere sulla politica e sulla storia dei suoi tempi, per dire la sua sui suoi contemporanei e gettare uno sguardo alle cose del futuro", racconta Vincenzo Amato, da sempre studioso dell'opera del poeta.