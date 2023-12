A Cepagatti ci si immerge nel clima delle feste con il villaggio di Natale. Ci saranno oggetti artigianali, unici, creati con amore e maestria locale, bancarelle piene di tesori natalizi, prelibatezze gastronomiche e tante idee regalo originali. Sarà inoltre possibile ascoltare musica dal vivo come quella della Mo' Better Band, una 'street band' che è stata ospite di vari programmi televisivi nazionali, o dei giovani talenti delle scuole di Cepagatti.



Inoltre si avrà l'opportunità di partecipare alla Christmas Parade, sfilando con la Banda di Babbo Natale per le vie illuminate del centro. I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli la letterina. Inoltre sempre i bambini potranno divertirsi con l'animazione a loro dedicata. Non mancherà un giro sui pony e sui cavalli addobbati a festa.

Appuntamento sabato 16 e domenica 17 dicembre tra via Roma e il centro storico. Non mancare a questo evento che renderà il tuo Natale ancora più speciale. Invita amici, famiglia e vicini a condividere questo momento di gioia e comunità.Animazione, musica natalizia e tanto divertimento per grandi e piccini ti aspettano. Ingresso gratuito.