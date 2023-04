Veronica Marcattili presenta "Diario di una mamma giornalista" a Spazio Donna WeWorld

Veronica Marcattili presenterà il suo libro "Diario di una mamma giornalista" (Ianieri Edizioni) a Spazio Donna WeWorld venerdì 14 aprile. Interverrà l'assessore comunale alla cultura Maria Rita Carota. La storia narrata dall'autrice ruota attorno a una giornalista quarantenne, moglie e mamma di due bambini piccoli, che sperimenta lo smartworking prima che la pandemia lo rendesse necessario. Fra pannolini, marsupi, udienze in tribunale e interviste telefoniche, viene fuori il racconto della quotidianità di una donna che tra corse, imperfezioni, problemi e sensi di colpa prova a tenere tutto insieme.

Modera la giornalista Alessandra Renzetti. In merito al titolo del libro, come spiega Veronica, "è un diario in senso lato" poichè appunto non ci sono date ma il titolo stesso ben illustra il contenuto delle sue pagine che raccontano giorni, episodi, e momenti di una stessa vita, fatta di alti e bassi, fatta di gioie immense ma anche di dolori che vanno superati. La vita di Veronica risulta essere una "montagna russa" di emozioni: grandi sono le soddisfazioni per quel lavoro che ama e per il quale è opportuno fare sacrifici.

Immenso è l'amore per i suoi gioielli più preziosi i piccoli Alice e Davide che hanno cambiato la sua vita e quella del suo compagno di vita e marito Alessandro, giornalista come lei e consapevole quindi dei suoi sforzi e delle sue rinunce; ma altrettanto forte è stato il dolore per la perdita del suo amatissimo papà. Il libro presenta un'impeccabile prefazione del giornalista Simone Gambacorta che delinea i tratti dell'autrice e della sua 'creatura', avvenuta in un periodo complesso come quello dell'emergenza sanitaria, dove anche i rapporti, le emozioni, la vita, tutto è stato complesso.

"Le pagine del 'Diario di una mamma giornalista' sono figlie di un paese alle prese con la pandemia da Covid-19 e parlano di lavoro (a cominciare da quello di casa), di famiglia, di affetti, di maternità. Parlano di impegni, di giornate che iniziano e finiscono, di pasti da preparare e di articoli da scrivere. Parlano di padri che muoiono e di figli che nascono, di madri che ci sono sempre state e di altre che hanno imparato a esserlo".