Qual è la verità sulla droga? Se ne parla in un webinar

Mondo Libero dalla Droga continua con le attività di prevenzione alle dipendenze. Il 30 giugno il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato la Relazione annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia - 2021, riferita ai dati statistici ed epidemiologici relativi al 2020, presentata dal Ministro per le politiche giovanili, On. Fabiana Dadone, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.



Il documento elaborato rappresenta un momento di analisi e riflessione importante rispetto ad una problematica che presenta dinamiche e profili di indagine particolarmente complessi che, peraltro, proprio nel 2020, con l’impatto della pandemia da Covid -19, hanno subito repentine e allarmanti evoluzioni.



Come sottolinea il Ministro Dadone nella Prefazione: “La Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia è un fondamentale momento di analisi e sintesi che intreccia fattori e dati trasversali di grande complessità (…) Nell’attuale inedito contesto pandemico, il fenomeno delle dipendenze ha infatti subìto accenti allarmanti (…) Le aree di disagio si sono allargate e all’interno di queste i soggetti affetti da dipendenze da sostanze hanno subìto ancor maggiori effetti. In generale, pur se il sistema di cura ha saputo accettare la sfida, dalla lettura del documento relativo al 2020 emergono dinamiche comportamentali, socio-culturali, economiche in rapida evoluzione. Un quadro articolato, a N dimensioni, di cui occorre cogliere la cifra complessiva (…) allo scopo di catturare quella visione di sistema indispensabile per modulare azioni mirate, specie in punto di prevenzione e cura”.



I volontari sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario Ron Hubbard. Per questo hanno deciso di non fermare le iniziative di prevenzione ma di continuare ad organizzare incontro online gratuiti. Il prossimo appuntamento si terrà giovedì 22 Luglio alle ore 20:30 attraverso la piattaforma Zoom. Interventi a cura di Alessandro Sparelli, volontario dell’associazione Mondo Libero dalla Droga, Angelo Gentile, Avvocato Penalista del Foro di Bari, e Vincenzo Dinoia, che racconterà la sua testimonianza.



Per maggiori informazioni scrivere a