L’attrice Vanessa Gravina incontra gli studenti dell'Alberghiero

Sarà Vanessa Gravina, l’attrice di ‘Il Bello delle donne’ e ‘Il Paradiso delle Signore’ che peraltro ha appena iniziato le riprese per la nuova serie, a chiudere venerdì 14 maggio il ciclo degli incontri-intervista con i 24 studenti del progetto Pon ‘Anno Zero’ promosso dall’Istituto Alberghiero di Pescara. L’artista si sottoporrà alle domande dei ragazzi che da tre anni portano avanti la redazione giornalistica dell’Ipssar ‘De Cecco’ e che da gennaio hanno ricominciato il lavoro in modalità a distanza.

L’iniziativa è coordinata dalle docenti Cristiana De Martinis e Giuseppina Fusco e, per il terzo anno, mira al potenziamento delle competenze nella scrittura giornalistica, dimostrando ai nostri studenti che è fondamentale curare non solo la formazione laboratoriale, ma anche quella più nozionistica perché uno dei possibili sbocchi professionali garantiti dal nostro Istituto è anche il giornalismo specializzato in enogastronomia.