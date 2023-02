Valeria Masciantonio presenta "Il padre di Roccaluna" al Mondadori Bookstore

La scrittrice di Gissi Valeria Masciantonio, al secondo titolo con la casa editrice Ensemble, parlerà del suo nuovo libro “Il padre di Roccaluna” sabato 25 febbraio alle ore 18 nel Mondadori Bookstore. L'incontro sarà moderato dal giornalista Loris Zamparelli, direttore responsabile delle testate online IlPescara.it e Chieti Today. Ingresso libero.

'Il padre di Roccaluna', uscito in anteprima nazionale lo scorso dicembre per la Fiera Più Libri Più Liberi di Roma, è un romanzo coinvolgente e ispirato, in cui si racconta con maestria la complessità del rapporto padre-figlio, tra protezione e conflitto, amore e odio, verità, maldicenza e malattia. Il tutto con sullo sfondo un Abruzzo materico ma incantato, nei cui boschi si possono ancora incontrare gli spiriti.

La bella penna dell’autrice abruzzese è stata apprezzata già nel suo romanzo precedente ('Donne di gesso', Ensemble) e questa seconda prova autoriale ha, nel giro di pochissimo tempo, ottenuto diversi e importanti riconoscimenti: 'Il padre di Roccaluna', infatti, è stato segnalato tra l’altro come libro del giorno nel corso della trasmissione di Radio Rai 3 'Fahrenheit'.