"Vaccini anti Sars Cov 2: approccio scientifico e approccio di genere", se ne parla in un webinar

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

L’Aidm (Associazione Italiana Donne Medico) organizza un webinar per il 4 e 5 novembre sul tema “Vaccini anti Sars-Cov-2. Approccio scientifico ed approccio di genere”. Il corso, accreditato con 9,9 crediti Ecm, è rivolto a medici, odontoiatri, farmacisti, tecnici di laboratorio biomedico, biologi, infermieri e veterinari. Per iscriversi, inviare una mail ad aidmtorino@gmail.com.

Per le socie dell’Aidm si può accedere direttamente alla piattaforma di formazione per operatori sanitari. Nel convegno si parlerà delle caratteristiche biologiche, cliniche e diagnostiche del virus e dei vaccini, con attenzione particolare alle risposte immunitarie e ai diversi metodi di sequenziamento. Si tratterà di accessibilità ai vaccini a livello globale e delle implicazioni etiche, economiche, sociali e mediche delle scelte effettuate in particolare dai Paesi più abbienti.

Si approfondirà la storia dei vaccini, dal modello animale in avanti. Un'attenzione particolare sarà dedicata alle differenze di genere nelle risposte immunitarie ai vaccini, con un focus sulla gravidanza. L'incontro sarà concluso da un momento di riflessione sulla circolazione fluida delle notizie vere e false, e come queste ultime possano essere limitate e contrastate grazie ad una comunicazione efficace.