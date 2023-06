"Gli uccelli migratori, sentinelle del mutamento climatico": conferenza a Spoltore con Fernando Spina

L’Accademia degli Insepolti di Spoltore organizza, in collaborazione con il Comune e con Spoltore Città della Fotografia, una conferenza tenuta da Fernando Spina, uno dei massimi esperti a livello mondiale, sul tema del fenomeno migratorio dell’avifauna, sulle mutazioni ambientali che lo condizionano e sulla fotografia naturalistica. L'appuntamento si terrà nel Comune di Spoltore venerdì 30 giugno.

Fernando Spina è un naturalista ornitologo di fama internazionale con una elevata specializzazione sull’avifauna di continenti diversi. Per oltre dieci anni Rappresentante del Governo Italiano nel consiglio scientifico della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici, ha ricoperto il ruolo di chairman dal 2011 al 2020. Attualmente è membro del comitato scientifico della Convenzione. È autore dell’Atlante Italiano della Migrazione e ha coordinato, quale presidente Euring e Chair dello Scientific Council Cms, gli sforzi per la realizzazione dell’Atlante Europeo della Migrazione degli Uccelli, pubblicato nel maggio 2022.

Parteciperanno all’evento Fernando Di Fabrizio, direttore della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, e Roberto Mazzagatti, fotografo naturalista. Questi ultimi sono gli autori dei documentari “La finestra nel cielo” e “La regina del vento” (assieme a Fabio Damiani) che saranno presentati per l’occasione; di questi il primo è incentrato sulla documentazione della presenza in Abruzzo della Ghiandaia Marina, il secondo sulla presenza del Falco della Regina, migratore dal Madagascar al bacino del Mediterraneo che risente in maniera importante dei cambiamenti del clima relativamente alla qualità biologica.

Interverrà anche Camillo Zulli, enologo, direttore della Bio Cantina di Orsogna, che parlerà delle api come protagoniste della naturalità delle fermentazioni. All’iniziativa hanno dato la loro adesione la rivista D’Abruzzo, le associazioni La Centenaria di Spoltore e la Balbino del Nunzio di Padova, e la cooperativa l’Arca di Penne.