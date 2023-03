"I tumori epatici primitivi. Una realtà in continua evoluzione", convegno al Petruzzi

Sabato 25 marzo, a Pescara, si terrà il congresso dal titolo “I tumori epatici primitivi. Una realtà in continua evoluzione”. I tumori epatici primitivi sono un’entità in continua evoluzione, sia dal punto di vista epidemiologico che terapeutico. La disponibilità di trattamenti antivirali che controllano e, in molti casi, guariscono l’infezione da epatite C e la vaccinazione obbligatoria contro l’epatite B hanno comportato una riduzione degli epatocarcinomi ad eziologia virale, rendendo più elevata la quota a differente eziologia.

Ciò può comportare importanti differenze epidemiologiche che possono portare a diversi approcci terapeutici. Contestualmente appare invece in incremento il riscontro di colangiocarcinomi intraepatici che assumono un ruolo sempre più rilevante nel panorama delle neoplasie primitive epatiche. Tale situazione epidemiologica, affiancata dal miglioramento delle conoscenze anatomo-patologiche e biomolecolare può portare ad approcci terapeutici non disponibili in passato. Accanto, infatti, ai trattamenti locoregionali si sta sempre più sviluppando il ventaglio delle opzioni farmacologiche, con un ruolo anche per l’immunoterapia, in passato apparentemente poco efficace, e delle terapie target, soprattutto nell’ambito del colangiocarcinoma.

Si pone quindi la necessità, nell’ambito della programmazione di una corretta strategia terapeutica, di individuare una corretta sequenza dei trattamenti che possa consentire sia un risultato ottimale che una sostenibilità del sistema. Il convegno si pone quindi l’obiettivo, grazie anche alla partecipazione di esperti di rilevanza nazionale, di fare il punto sulle conoscenze attuali e di cercare di individuare percorsi ottimali di trattamento che possano essere utili nelle realtà giornaliere al momento della scelta della strategia per il singolo paziente. Ci sarà spazio per considerazioni epidemiologiche, diagnostiche e terapeutiche a partire anche da una corretta sorveglianza del paziente epatopatico ed al trattamento multidisciplinare delle neoplasie.

Una tavola rotonda finale valuterà vantaggi e problematiche dell’accertamento bioptico proprio alla luce dei moderni trattamenti disponibili. Tra i relatori, alcuni professionisti della Asl di Pescara: Giordano Beretta, direttore Uoc Oncologia Medica, Massimo Basti, direttore del dipartimento delle chirurgie, Pierluigi Cacciatore, responsabile Uosd del Day Hospital del Dipartimento delle Medicine, Vincenzo Di Egidio, direttore del dipartimento dei servizi ospedalieri, Dimitri Luisi, dirigente medico Uoc Oncologia, Valeria Pace Palitti, dirigente medico Uoc Medicina Interna, e Alessandro Pieri, direttore Uoc Medicina Interna.