Trent'anni fa l'alluvione del fiume Pescara, un convegno scientifico per ricordarlo

Sono trascorsi trent’anni da una delle alluvioni più intense e violente mai registrate nel Pescarese, che mise a dura prova tutto il territorio. L’Agenzia Regionale di Protezione Civile, il Comune di Pescara e l’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, per tenere viva la memoria, rafforzare la prevenzione e costruire resilienza, organizzano per venerdì 6 maggio alle ore 14.30, nell'Auditorium Flaiano, un convegno a carattere scientifico/divulgativo articolato in tre sessioni:

I sessione: i presupposti scientifici. Partendo dall’analisi del contesto naturale in cui si è verificato l’evento, i relatori illustreranno il fenomeno alluvionale sotto il profilo meteorologico, geomorfologico e idraulico; II sessione: cosa e quanto abbiamo imparato a trent'anni dall'evento. I relatori illustreranno cosa è cambiato a trent’anni dall’evento in termini di previsione, monitoraggio, allertamento della popolazione e pianificazione di emergenza; III sessione: gli interventi strutturali ed il ruolo degli enti territoriali. In questa sessione i relatori illustreranno il tema degli interventi strutturali partendo dalla pianificazione a scala regionale e comunale.

I relatori provengono dalle università di Chieti-Pescara e L’Aquila, dal Cetemps, dall'Agenzia di Protezione Civile, dall'Agenzia ItaliaMeteo, dall'Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, dal Genio Civile e dal Comune di Pescara. Si consiglia di iscriversi all’evento attraverso la registrazione sul sito Internet www.geologiabruzzo.it, termine di iscrizione giovedì 5 maggio. La partecipazione è gratuita ed è previsto un numero massimo di 150 partecipanti. Le immagini della foce del fiume Pescara in balia delle acque e dell’esondazione inarrestabile che invase le golene, a sud e a nord, sono ancora impresse negli occhi e nel ricordo di tutti gli abruzzesi che, sgomenti, videro catapultata quella condizione di emergenza assoluta sui network nazionali televisivi e sui giornali di tutto il Paese. Ingenti danni, allagamenti e disagi interessarono l’intera provincia di Pescara. È, dunque, importante non dimenticare.