"La trasformazione digitale del sistema tributario e le prospettive di riforma della legge delega", convegno all'Aurum

Sui complessi problemi legati alla trasformazione digitale del sistema tributario e sulle prospettive a medio e lungo termine dettate dalla Legge Delega per la riforma fiscale, discuteranno per due giorni docenti universitari, esperti e professionisti del settore. L’occasione sarà il convegno organizzato dall’università “Gabriele d’Annunzio” all’Aurum (Sala Tosti) a Pescara il 24 e 25 ottobre. L’organizzazione è curata dal comitato scientifico composto dai professori Lorenzo del Federico, Francesco Montanari, Caterina Verrigni nonché dalla dottoressa Paola Milioto del dipartimento di scienze giuridiche e sociali della “d’Annunzio” diretto dal professor Fabrizio Fornari.

I lavori del convegno saranno aperti il 24 ottobre, alle 9:30 con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Liborio Stuppia, del professor Fabrizio Fornari, del professor Federico Briolini, coordinatore del dottorato di ricerca in scienze giuridiche per la sostenibilità, del presidente dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Pescara, Michele Di Bartolomeo, del presidente dell’ordine degli avvocati di Pescara, Federico Squartecchia, del presidente dell’unione nazionale giovani dei dottori commercialisti ed esperti contabili (sezione di Pescara), Fabrizio De Luca, del presidente dell’associazione italiana giovani avvocati (Sezione di Pescara), Francesco Di Tonto, e del professor Maurizio Logozzo, presidente dell’associazione italiana dei professori e degli studiosi di diritto tributario.

"La trasformazione digitale - spiega il professor Fornari - permea ormai anche il diritto tributario sostanziale sulla spinta che giunge dalla digitalizzazione dell’economia e del diritto degli affari. Recentemente, agli interventi legislativi, finora alquanto circoscritti, si è affiancata la strutturale riforma promossa dalla Legge Delega n. 111/2023, che tende a dare ulteriore concretezza alla digitalizzazione di tutti i rapporti tributari. È giunto quindi il momento di ragionare sul fenomeno, cercando di coniugare profili teorici, evoluzione legislativa e problematiche applicative in un contesto sistematico e non più frammentato e contingente. In tale contesto si colloca il nostro convegno".