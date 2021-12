"I trapianti in Piemonte, storia e prospettive": se ne parla in un webinar

Venerdì 14 gennaio l’Accademia di Medicina di Torino terrà una riunione scientifica, sia in presenza sia in modalità webinar, dal titolo “I trapianti in Piemonte. Storia e prospettive”. L’incontro verrà introdotto da Piero Stratta, professore di Nefrologia dell’università del Piemonte Orientale e Giuseppe Segoloni, professore di Nefrologia dell’università di Torino, entrambi soci dell’Accademia. Il relatore sarà Antonio Amoroso, professore di Genetica medica e coordinatore del Centro Regionale Trapianti per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Sono passati quarant’anni dall’istituzione del Centro Regionale Trapianti (Crt, 1981), che inizialmente si occupava di individuare i soggetti idonei a ricevere un trapianto, eseguire i test immunologici necessari, produrre e scambiare i reagenti per l'indagine immunogenetica, conservare i campioni di cellule di donatori e riceventi di trapianto. Negli anni successivi si è ampliata l'attività di promozione dei trapianti e di presentazione dei risultati: in particolare, in seguito all'attivazione dei programmi di trapianto di cuore, fegato, polmone, pancreas e midollo osseo da donatore non consanguineo, si sono rese necessarie espletare funzioni di coordinamento del trapianto di midollo osseo e della tipizzazione tessutale nella Regione Piemonte.

Nella legge 91/1999 si definisce la collocazione del Crt all'interno della rete di trapianto e si ampliano le funzioni legate alla gestione della donazione: garanzia dell' idoneità del donatore, organizzazione dei trasporti di equipe, organi, materiali, tessuti, controllo del follow up dei riceventi, gestione dei dati di attività della regione. Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’Aula Magna dell’Accademia di Medicina di Torino, previa prenotazione da effettuare via mail all’indirizzo accademia.medicina@unito.it e dietro presentazione del green pass, sia collegandosi da remoto all'apposito sito Internet.