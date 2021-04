A Pescara arriva il tour nazionale dell’Ugl “Il lavoro cambia anche noi!”

Arriva anche a Pescara la decima tappa del tour itinerante promosso dall’Ugl, a bordo di un bus, con il motto “Il Lavoro Cambia anche Noi!”. Appuntamento martedì 13 aprile. Il sindacato ha deciso di essere al fianco dei lavoratori con 30 appuntamenti che si snoderanno lungo l’Italia e che si concluderanno sabato 1° maggio a Milano.

All’incontro, tra gli altri, prenderanno parte Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, il segretario regionale Gianna De Amicis e il segretario Utl Pescara, Armando Foschi, che in una nota congiunta hanno dichiarato: «Pescara è una tappa importante per l’Ugl, che su questo territorio punta molto per avviare una concreta rinascita dei settori industriale e manifatturiero, che devono ritrovare gli stimoli giusti per tornare a svilupparsi e a creare occupazione. Settori che hanno grandi potenzialità sono anche il commercio e l’agroalimentare. Per la sua posizione geografica strategica, Pescara ha però bisogno di più infrastrutture e collegamenti efficienti, una rete stradale e ferroviaria moderna e investimenti mirati nell’area portuale. Dobbiamo offrire ai giovani abruzzesi nuove opportunità di lavoro, valorizzando il territorio e le realtà produttive locali, anche attraverso lo sviluppo digitale e l’implementazione di tecnologie innovative per migliorare la sicurezza sismica degli edifici. L’Ugl è pronta, come fatto finora, a sostenere questi sforzi, con il massimo impegno e assoluta disponibilità».