A Manoppello la Tombolaccia dell’Epifania

A Manoppello, venerdì 6 gennaio dalle 18, in piazza Garibaldi, la tradizionale Tombolaccia della Befana chiuderà il programma delle festività natalizie. In palio 500 euro per la tombola, 250 per la cinquina e cento per la terna con certezza di trascorrere una bella serata di condivisione.

“Anche quest’anno, come da tradizione e come da decenni, la Pro Loco di Manoppello, con il patrocinio e la collaborazione del Comune – ha spiegato la presidente dell’associazione che conta oltre 100 soci, Giulia Del Rosso – rinnova l’appuntamento con la Tombolaccia. Un grande tabellone sarà sistemato in piazza; i presenti, alternandosi saranno chiamati a pescare i numeri che saranno annunciati da uno speaker. Per partecipare si potrà acquistare una cartella al costo di 2,50 euro. Un gioco semplice ed amato che, al di là della speranza di vincere comunque cifre importanti, è molto partecipato dai manoppellesi. Una bella occasione di condivisione e per trascorrere del tempo insieme”.

La Tombolaccia della Befana conclude anche gli eventi promossi dalla Pro Loco per le festività aperti l’11 dicembre dello scorso anno con il suggestivo concerto per pianoforte e violoncello nella chiesa di San Lorenzo e proseguiti il 18 dicembre con l’iniziativa “Aspettando Babbo Natale” che ha fatto registrare una grande presenza di pubblico nel centro storico di Manoppello con musica in filo diffusione, luci, decorazioni e canti natalizi, gazebo addobbati a festa con prodotti da gustare o da acquistare e la casa di Babbo Natale sistemata in piazza Garibaldi.

“Con l’edizione 2022 abbiamo voluto dare un volto nuovo alla festa di Babbo Natale con l’intenzione di realizzare nel tempo un vero grande villaggio che possa abbracciare tutto il paese durante l'intero periodo Natalizio – ha aggiunto la presidente Del Rosso – Ringrazio tutti i cittadini che credono nella nostra associazione; l'amministrazione comunale che dà sostegno e supporto alle nostre iniziative; le associazioni e i commercianti di Manoppello, e tutti i miei compagni di viaggio, direttivo e collaboratori. Rivolgo, infine, un ringraziamento particolare alla nostra artista Luisa Cremonese, ideatrice e realizzatrice del progetto della nuova casa di Babbo Natale e all’instancabile Pino Pinti”.