Protocolli di cura domiciliare anti Covid, se ne parla in piazza Salotto

Giovedì 26 agosto, a partire dalle ore 20:30, si terra? a Pescara una conferenza pubblica organizzata dal gruppo Terapia Domiciliare Covid-19, da Ucdl e dall’avvocato Erich Grimaldi, fondatore del comitato. Appuntamento in piazza della Rinascita (piazza Salotto). Ingresso libero.

Come spiega una nota, i medici del gruppo Terapia Domiciliare Covid-19 da oltre un anno hanno messo a punto protocolli di cura domiciliare, per vaccinati e non vaccinati, ottenendo "ottimi risultati e ospedalizzazioni prossime allo zero".

In altre piazze d’Italia questi incontri "hanno registrato un numero altissimo di presenze, ad esempio a Treviso ci sono state oltre 5000 persone". A Pescara interverranno medici, professionisti sanitari e pazienti guariti.

