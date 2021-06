La terapia personalizzata dell'asma, incontro con Walter Canonica

Indirizzo non disponibile

Martedì 29 giugno l’Accademia di Medicina di Torino organizza una riunione scientifica in presenza e in condizioni di massima sicurezza, pur continuandone la trasmissione via web, dal titolo “La terapia personalizzata dell’asma”. Introduce l’incontro Caterina Bucca, professore di Malattie dell’Apparato respiratorio dell’Università di Torino nonché socio dell’Accademia di Medicina.

Il relatore sarà Walter Canonica (foto), professore ordinario di Malattie Respiratorie all'università Humanitas di Milano. Il nuovo scenario del trattamento dell’asma bronchiale, e specialmente dell’asma grave, si è radicalmente modificato passando dall’approccio “una terapia va bene per tutti” ad una scelta personalizzata, già a partire dalla corretta scelta dell’inalatore, che possa permettere una più corretta/efficace terapia farmacologica.

La recente disponibilità in pratica clinica di “pallottole magiche” che colpiscono specifici meccanismi dell’infiammazione coinvolti nell’asma, ha comportato un rimarchevole salto con notevole miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’Aula Magna dell’Accademia di Medicina, previa prenotazione da effettuare via mail ad accademia.medicina@unito.it, sia collegandosi da remoto all'apposito sito Internet.