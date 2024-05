TedxPescara: il ritorno dell’evento che fa riflettere, stupire e coinvolgere

Il padiglione Becci ospiterà la terza edizione del TedxPescara il prossimo 18 maggio. L’evento che promuove idee per migliorare il mondo avrà come tema Ubuntu: ideologia di origine africana che si focalizza sulla lealtà delle relazioni e l’importanza della collaborazione. Ubuntu è una regola di vita basata sulla compassione e il rispetto dell’altro, per mantenere l’armonia nel mondo: io sono perché noi siamo.

Il programma internazionale Tedx, dove “x” sta per evento organizzato indipendentemente, e? strutturato in modo da offrire alle comunita? locali, organizzazioni e individui, l’opportunita? di stimolare il dialogo tramite esperienze simili a Ted, ma a livello locale.

Così, i relatori di eccezione selezionati per la conferenza di maggio, aiuteranno a comprendere meglio i valori della lealtà, della compassione, del rispetto e della collaborazione, attraverso una serie di talks sui temi della sostenibilità e benessere, lavoro e società, tecnologia ed innovazione, etica e diversità, ambiente e ricerca scientifica, arte e design, business management e tanto altro.

«Torniamo finalmente a Pescara con l’evento che più di tutti riesce a far riflettere, stupire e coinvolgere. Ubuntu è il tema scelto per la terza edizione: uno straordinario viaggio, lungo un giorno, di ispirazione e crescita» ha spiegato il licensee dell’evento Filippo Spiezia, curatore di TedxPescara. «Stiamo organizzando per il 18 maggio un evento imperdibile e, dopo l'emozionante "Call for Ideas" di sabato scorso al Megalò, abbiamo in programma numerose attività per riattivare la community e coinvolgere tutta la città, con diverse iniziative sul territorio, fino all'Afterparty: una serata davvero speciale, in pieno spirito Ubuntu, che sarà aperta a tutti quelli che vogliono partecipare. Desideriamo che TedxPescara Ubuntu sia l'evento di tutti».

I biglietti, già disponibili per l’acquisto, prevedono tre tipologie di esperienza: Experience per godere dell’intera giornata di evento; Experience Plus per partecipare, dopo l’evento principale, anche allo speciale Ubuntu After Party in compagnia di speakers, team e partners; infine, è disponibile il biglietto Business che, oltre quanto già incluso nei precedenti, ti permetterà di partecipare all’esclusiva cena con gli speakers il giorno prima dell’evento, avere accesso al backstage e godere del privilegio di avere sempre un posto riservato nelle prime file.

Cinque saranno gli speakers, cinque profili molto diversi tra loro, che animeranno il TedxPescara: Sara Noggler, esperta in tecnologie blockchain e sviluppo di mondi virtuali, Tania Loschi, copywriter pubblicitaria, Setak (Nicola Pomponi), chitarrista e cantautore abruzzese, Matteo Gracis, giornalista pensatore libero e autore bestseller, e Cristina Baccelli, global creative lead in Meta.

L’evento ha già ottenuto il sostegno di realtà quali: centro commerciale merciale Megalò, Ico, Beazy, InStamperia Digitale, Maico, Oltrematica, Dromedian, Treddy, oltre che della Camera di Commercio Chieti-Pescara e dell’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia del Comune di Pescara. Anche per quest’anno, cerchiamo eccellenze del territorio per poter elevare l’esperienza dell’evento Ubuntu. Attivare una partnership significa condividere un percorso straordinario e unico nel suo genere. Il brand Ted gode di una considerevole reputazione a livello globale ed è il progetto indipendente più democratico del mondo.

TedxPescara è tra gli eventi più attesi e rilevanti del nostro territorio ed è dedicato alle idee, all’innovazione, all’ispirazione, alla crescita e allo sviluppo di relazioni significative.

Biglietti disponibili su: https://www.mailticket.it/manifestazione/TL38