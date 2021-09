In Comune una tavola rotonda sul "Long Covid"

L'Aifi (Associazione italiana fisioterapia) celebra la giornata mondiale della Fisioterapia con un convegno sui danni a lungo termine del Covid, in collaborazione con la commissione d'Albo dei fisioterapisti. L'evento, in programma per il pomeriggio del 18 settembre, è rivolto a tutta la cittadinanza. Saranno presenti come relatori due Fisioterapisti esperti di Covid: il dottor Matteo Angelo Volpe (Don Orione Pescara) e la dottoressa Giorgia Patrizio (Asl Pescara), uno dei massimi esperti abruzzesi di malattie infettive.

Inoltre interverranno il direttore dell'Uoc di Malattie Infettive dell'ospedale di Pescara, Giustino Parruti, e la pneumologa Antonella Spacone della Asl di Pescara. Infine il presidente della commissione d'albo dei Fisioterapisti, Stefano Maceroni. Sarà consentito l'accesso a un numero limitato di persone (50) e con green pass.

