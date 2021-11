Talk gratuiti sull'arte contemporanea con Antonio Zimarino al Meshroom Photography Space

Il 29 novembre si inaugura un ciclo di talk culturali a ingresso gratuito per provare a capire meglio il gioco estremamente serio dell'arte contemporanea. A cura di Antonio Zimarino, noto critico, docente e curatore d’arte italiano, e organizzati dalla scuola di fotografia Meshroom Photo, sarà possibile partecipare ai diversi appuntamenti sia dal vivo (fino ad esaurimento posti in aula) sia in streaming, previa prenotazione.

I primi tre talk in programma sono: 29 novembre Absence of the Subject di August Sander e Michael Somoroff; 6 dicembre Scomposizioni - Damian Ortega; 13 dicembre L’Enigma di Jenny Saville. Obbligo di mascherina e green pass per chi seguirà l’incontro in presenza.