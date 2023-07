A Santa Lucia di Collecorvino torna lo Stra', festival degli artisti di strada

Torna lo Stra', festival degli artisti di strada che si svolge nella piccola contrada di Santa Lucia di Collecorvino dal 2015. Appuntamento il 19 e 20 agosto. La manifestazione è entrata a far parte della tradizione abruzzese come appuntamento fisso per l'estate degli abruzzesi e dei viaggiatori che cercano esperienze uniche e affascinanti. Il Festival trasforma l'intero borgo in un teatro all'aperto dove si posso apprezzare artisti da tutto il mondo e concerti musicali fino a tarda notte. Street art, giochi interattivi d'altri tempi e atmosfera straordinaria. Non mancheranno stand gastronomici e artigianato locale.

Cosa unisce il piccolo borgo di Santa Lucia e la Grecia? Una leggenda che attraversa le generazioni. Narra di un'epoca lontana e di un gruppo di greci, partito da Siracusa, che si arenò risalendo le acque del Tavo. Non rimaneva loro che esplorare le vicinanze e trovare un luogo sereno ed accogliente dove vivere. E lo trovarono, donandogli il nome della santa che adoravano nella città siciliana: Santa Lucia.

Una storia suggestiva. Per molteplici motivi gli artisti ne subiscono da sempre il fascino e la considerano un palcoscenico vero e privilegiato, capace di portare magia e bellezza in ogni angolo del mondo. Proprio come Stra', il festival degli artisti di strada che trasforma le vie e le piazze del piccolo borgo di Santa Lucia nel teatro della meraviglia, dello stupore e dello straordinario.

Due serate di nouveau cirque, giocoleria, teatro di figura e di spettacoli nati da discipline circensi e forme d'arte contemporanee da ogni luogo del mondo, da vivere in bilico tra esibizioni coinvolgenti e suggestioni senza tempo. Oltre alle performances degli artisti, lo Stra' porta tra gli scorci più caratteristici del borgo concerti musicali e laboratori di artigiani e maestranze locali, che ricoprono dal vivo le tecniche di lavorazione degli antichi mestieri.