Stop alla violenza contro le donne, convegno nella sala consiliare del Comune

Si chiama "Stop alla violenza contro le donne - mai sole" il convegno, patrocinato dal Comune di Pescara, che si terrà giovedì 23 novembre alle ore 15.30 nella sala consiliare di palazzo di città. Valeria Toppetti, avvocato e madre di 4 figli, da sempre impegnata nel sociale in particolare tramite il suo impegno nel diritto di famiglia e disagi sociali, oggi vice coordinatrice regionale di Azzurro Donna Abruzzo, ha detto: “Nella settimana volta alla sensibilizzazione al contrasto alla violenza alle donne, arriva come un proiettile dritto al cuore, alla testa, la notizia di Giulia. La violenza ad una donna e addirittura il suo omicidio è violenza e morte per noi tutte. Per noi tutti. Ognuno di noi deve impegnarsi per dire Stop a questo modo disumano di servirsi degli altri. L’altro non è per noi. Non è nostro. Non è per colmare le insicurezze e frustrazioni di uomini criminali. Amore e possesso sono esattamente l’uno il contrario dell’altro. Insegniamolo a scuola, sui posti di lavoro, parliamone nelle nostre realtà sociali".

Per Toppetti "servono le leggi, le migliori possibili, servono più investimenti e non a strappi, servono forze dell’ordine con codici di intervento efficaci, servono alleanze strette tra pm e giudici, servono case e posti di lavoro affinché uscire da un rapporto tossico non corrisponda a una caduta nel vuoto delle povertà. Ma ancora prima, e sempre, serve un cambiamento nella testa, nei corpi degli uomini, anche quelli più giovani dove – i dati lo confermano, contro ogni previsione – resta radicata l’idea del predominio maschile, che scivola nelle canzoni, nelle frasi fatte, nei piccoli ed enormi comportamenti quotidiani. Secondo il report settimanale del ministero dell’interno sugli omicidi volontari dall’inizio dell’anno al 12 novembre sono 102 le donne uccise, di cui 82 ammazzate in ambito familiare-affettivo". Un dato che bisogna assolutamente ribaltare.

Alla conferenza parteciperanno la parlamentare Catia Polidori, redattrice del disegno di legge "Mai sole", volto a tutelare le donne in pericolo grazie ad una App collegata a tutti i numeri di soccorso ed emergenza, Bo Guerreschi, presidente dell'organizzazione internazionale Don’t worry che si occupa di assistere gratuitamente, sotto il profilo medico, legale e psicologico le donne che hanno subito violenza, Maria Falivene, garante per l’infanzia della Regione Abruzzo, la psicologa-psicoterapeuta Mariapaola Ciarelli, varie consigliere regionali che illustreranno le leggi locali sul tema, don Cristiano, immerso nella realtà dei consultori, ed Alessandra Relmi, attrice che leggerà un monologo speciale e parlerà del cortometraggio sul tema, "La preda", girato a Guardiagrele.

Ci sarà un tributo musicale da parte di tre importanti concertiste al pianoforte, tra cui Michela De Amiciis, che sarà un omaggio virtuale a tutte le donne. La dottoressa Raffaella Sideri, madre di due figli tra cui una ragazza di 13 anni, parla infine dell’importante ruolo della famiglia: “Ho insegnato a mia figlia a pretendere il rispetto dagli altri e a non permettere mai a nessuno di trattarla senza considerare il grande valore che lei, come ogni ragazza e donna, porta dentro di sè”.