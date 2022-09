Stefano Redaelli presenta "Ombra mai più" alla Mondadori

Saranno Francesco Coscioni (editore) e Valeria Leone a presentare, nella libreria Bookstore Mondadori di Pescara, "Ombra mai più" di Stefano Redaelli per Neo Edizioni. L'appuntamento, con l'autore, Stefano Redaelli professore di Letteratura Italiana presso la Facoltà “Artes Liberales” dell’Università di Varsavia è per giovedì 22 settembre.

"Quando torni nel mondo, del mondo ti devi fidare": per tre lunghi anni Angelantonio è stato ospite della struttura psichiatrica Casa delle farfalle, con sé porta il libro che ha scritto sulla follia, standoci dentro, e ora c’è un fuori che lo aspetta. Il tempo ha lasciato segni profondi, sui suoi genitori improvvisamente anziani da cui fa ritorno, sul platano che aveva adottato quando era ragazzo, in una società che adesso lo guarda con sospetto perché “è stato lì”. Non sempre si comprende ciò che è vitale, ma c’è una fragilità che accomuna tutti, matti e sani, buoni e cattivi, che parla una lingua misteriosa, e dice parole che Angelantonio dovrà imparare insieme a chi incontrerà.

Con "Ombra mai più" Redaelli continua il suo racconto sulla follia del mondo e la saviezza dei folli, sceglie una prosa precisa e raffinata, le cui radici attingono a una inaspettata poesia. Addottorato in Fisica e in Letteratura, si interessa dei rapporti tra letteratura, medicina, scienza e spiritualità. Tra le sue pubblicazioni scientifiche: "A 40 anni dalla legge Basaglia: la follia, tra immaginario letterario e realtà psichiatrica" (DiG, 2020), "Nel varco tra le due culture. Letteratura e scienza in Italia" (Bulzoni, 2016), "Le due culture. Due approcci oltre la dicotomia" (con Klaus Colanero, Aracne, 2016). Per la narrativa ha pubblicato la raccolta di racconti "Spirabole" (Città Nuova, 2008) e il romanzo "Chilometrotrenta" (San Paolo, 2011). Con Neo Edizioni ha pubblicato il romanzo "Beati gli inquieti", selezione ufficiale Premio Campiello, Premio Napoli e Premio Flaiano 2021, e il romanzo "Ombra mai più".