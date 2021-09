"Spring Cleaning", performance di Letizia Scarpello alla Sala Santa Rita di Roma

Dal 16 al 30 settembre la Sala Santa Rita, a Roma (via Montanara), ospiterà Spring Cleaning, performance di Letizia Scarpello, artista 32enne di Pescara.

Spring Cleaning è una performance a più episodi caratterizzata da un’azione singola e ripetuta nel tempo e che di volta in volta assume valori nuovi tali da “iconizzarne” la semplice natura. Il progetto si configura come un rituale che unisce l'aspetto spirituale a quello pratico delle “pulizie di primavera” che tradizionalmente portano a ripulire gli spazi quotidiani con l’avvento della bella stagione e che derivano dall'usanza ebraica di pulire la casa in corrispondenza della Pesach, la Pasqua ebraica.

Nel caso di Spring Cleaning il gesto semplice e puro di voler ripulire lo spazio trascina con sé il desiderio di riportare equilibrio e luce a una mente offuscata da pensieri oscuri ed eventi drammatici appena trascorsi e a noi tutti comuni. La Sala Santa Rita è un luogo che seppure sconsacrato trattiene grande spiritualità grazie alla sua costituzione architettonica e per questo motivo diventa sede ideale per un processo di rinnovamento pratico e simbolico.

Appuntamento dal martedì alla domenica, dalle 18 alle 21. L’azione performativa seguirà il seguente programma: dalle ore 18 alle 19: primo turno; dalle ore 19 alle 20: pausa, in cui l’artista dialogherà con il pubblico; dalle ore 20 alle 21: secondo turno. Ingresso gratuito, consentito esclusivamente a chi sarà munito di green pass.