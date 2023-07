A Spoltore torna "Spelt - la notte delle streghe e delle vampire"

Torna lo spettacolo itinerante di teatro-danza “Spelt - la Notte delle Streghe e delle Vampire”, organizzato dall’associazione Ventonotturno e in programma sabato 22 luglio nel centro storico di Spoltore con la seconda edizione, dopo il grande successo riscosso lo scorso anno. Sarà possibile seguire sia un percorso libero, sia uno guidato su prenotazione gratuita al numero 348/925776, per visitare le sette postazioni istituite che riproporranno un affascinante duello tra streghe e vampire. Entrambi i percorsi culmineranno poi nello spettacolo finale, in programma a Largo San Giovanni, con quaranta artisti coinvolti.

“Siamo felici di ripetere una manifestazione che nella prima edizione ha riscosso un successo strabordante”, commenta il sindaco Chiara Trulli. “Quest’anno sarà migliorata e accresciuta, anche con la possibilità di degustare cibo e bevande a tema per vivere a pieno questa esperienza molto suggestiva, che prosegue la scia di quelle delle scorse settimane con la festa del San Giovanni e i due eventi sul Medioevo. Ci piace poter far conoscere ogni angolo del nostro centro storico in modo alternativo, potendo assaporare tutto il suo fascino”.

“È davvero interessante poter proporre a tutti Spoltore nella sua lettura storica”, sottolinea l’assessore Roberta Rullo, “soprattutto in questo mese di luglio, che abbiamo idealmente dedicato all’aspetto medievale attraverso queste iniziative. Siamo molto contenti che la manifestazione d’interesse promossa insieme all’assessore Francesca Sborgia abbia avuto grande risposta da parte dei cittadini, che si stanno dimostrando molto coinvolti da queste tipologie di eventi”.

“Questo è uno dei casi in cui la follia degli artisti sposa la professionalità della politica”, aggiunge Giuseppe Iannascoli, direttore artistico dell’associazione Ventonotturno. “E speriamo di proseguire negli anni a venire, perchè proprio come accade nelle serie tv il nostro è un format che scriviamo di anno in anno. Siamo inoltre felici di annunciare che anche quest’inverno, grazie alla preziosa collaborazione di tutta l’amministrazione comunale e al grande coinvolgimento dei cittadini, saranno istituiti dei laboratori in cui coinvolgere gli spoltoresi all’interno dell’organizzazione”.