A Spoltore un reading a più voci dal libro "Un dettaglio minore" di Adania Shibli

Domenica 19 novembre a Spoltore ci sarà la lettura del libro premio letterario annullato “Un dettaglio minore”. Anche Spoltore è tra le città che hanno aderito alla maratona di lettura, iniziata nel mese di ottobre, "La Letteratura non è un dettaglio minore", promossa da Sesamo - Società per gli Studi sul Medio Oriente per affermare il diritto di libertà accademica a seguito della decisione della Fiera del Libro di Francoforte di annullare la consegna del prestigioso premio letterario LiBerarturpreis alla scrittrice palestinese Adania Shibli per il suo romanzo “Un dettaglio minore”. Sarà un'occasione preziosa per ascoltare la lettura ad alta voce del libro, pagine di altissima qualità letteraria, attraverso una pluralità di voci femminili, provenienti dalle diverse associazioni territoriali che hanno aderito alla manifestazione.

Il premio LiBeraturpreis sarebbe stato consegnato alla scrittrice palestinese il 20 ottobre durante i giorni della Fiera del Libro di Francoforte per le eloquenti motivazioni della giuria che aveva scelto come opera da premiare il libro 'Un dettaglio minore' di Adania Shibli poiché l’autrice era stata in grado di «creare un’opera d’arte molto precisa dal punto di vista formale e linguistico che racconta il potere dei confini e cosa comportano le guerre per le persone. Con grande lucidità, Shibli [è riuscita] a volgere lo sguardo verso i dettagli più minuti, le sottigliezze che ci permettono di intravedere le vecchie ferite e le cicatrici che si estendono oltre la superficie».

Ma, a seguito degli eventi in corso in Palestina/Israele, la cerimonia è stata annullata. L’incontro di domenica è organizzato e promosso dall’sssociazione Deposito Dei Segni in collaborazione con I Colori del Territorio, Pro Loco Spoltore Terra dei 5 Borghi, Centro Yu Sen Oki Do, Anpi Spoltore e Accademia degli Insepolti, con il Patrocinio del Comune di Spoltore. Ingresso fino ad esaurimento posti. Per info: depositodeisegni@gmail.com.