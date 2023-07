Con "Spoltore Nascosta" tornano le visite alla scoperta del borgo 

Riprendono le visite guidate alla scoperta del borgo di Spoltore. Raccontare fatti e curiosità del borgo, per conoscere l'originaria configurazione della città medievale: è questa l'intenzione della Pro Loco di Spoltore Terra dei 5 Borghi che torna con "Spoltore nascosta" ogni sabato pomeriggio del mese di luglio (fino al 29 luglio) e che vuole portare alla luce la bellezza del centro storico attraverso un tour arricchito nelle tappe, nei luoghi nascosti, fatti storici e personaggi. Si tratta di un progetto in continua evoluzione, poiché le visite vengono costantemente ampliate ed arricchite.

Le visite guidate prevedono il coinvolgimento del pubblico nell'intima atmosfera della vita quotidiana degli abitanti, con la possibilità di condividere i meno noti spazi del cuore di Spoltore: oltre agli appuntamenti già fissati, ci saranno delle nuove visite inserite all'interno di ogni altro evento in programma per la stagione estiva spoltorese. Chi vorrà partecipare sarà accompagnato da guide e/o accompagnatori turistici. Il punto di ritrovo è la nuova sede dell'infopoint presso la biblioteca comunale 'Piero Angela'. Per informazioni e prenotazioni il numero da contattare è 353/4278621.