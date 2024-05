“Spoltore narra”: un evento dedicato ai bambini con narrazioni, laboratori e musica

Nel pomeriggio di sabato 1° giugno si terrà l’evento dedicato ai bambini “Spoltore narra”, nel centro storico. L’appuntamento è organizzato dalla direzione didattica di Spoltore, il comune, la pro loco Terra dei 5 Borghi, le associazioni Accademia Musicale e Musicalmente.

L’evento, attraverso narrazioni, laboratori e musica, permetterà ai bambini di entrare nel magico mondo della lettura.

Il centro storico di Spoltore sarà trasformato in una biblioteca a cielo aperto: un luogo di creatività, libertà, sperimentazione e scoperta nel quale ogni bambino costruirà la conoscenza del mondo che lo circonda, con la partecipazione attiva delle famiglie e del territorio in un clima denso di relazione affettive. "Contiamo di trasformare Spoltore Narra in un appuntamento fisso del nostro cartellone culturale" assicura l'assessore all'istruzione Francesca Sborgia.

Quattro sono i punti dove si terranno le attività: Piazza Di Marzio, sul tema dei "suoni narranti", ospita "la grande avventura di una famiglia che parte alla ricerca dell'orso" dalle 17.30 alle 18.45 e "una storia divertente in una strana lingua" dalle 18.15 alle 19.15; "parole in movimento" in Piazza D'Albenzio per raccontare che "anche una giornata nera può diventare radiosa" (dalle 17.30 alle 18.30) e "come disubbidire a un divieto bizzarro" (dalle 18.00 alle 19.00); in via del Corso la Bottega Verde parla di "mani che accolgono danzando" con "uno straniero con la sua grossa valigia...cosa ci sarà dentro?" (ore 17.45) e "pronti a danzare con le mani?" (ore 18.30) mentre la Bottega Gialla, sul tema "una dolce avventura" racconta "un pasticcere ha un ingrediente davvero speciale per i suoi dolci" (ore 17.30) e "una fantastica avventura nella barriera corallina" (ore 18.30).

Completano il pomeriggio le esibizioni di Accademia Musicale (Bottega Verde ore 17.30, Bottega Gialla ore 18.15, Piazza Di Marzio 19.30, Piazza D'Albenzio 19.15) e Musicalmente (Piazza Di Marzio 18.30).

Spoltore Narra nasce a corollario del progetto "...e lessero tutti felici e contenti" con il quale la Scuola dell'Infanzia rivendica, spiega la dirigente Nicoletta Paolini, "il suo ruolo educativo proponendosi come contesto di senso e lugo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie in grado di suscitare curiosità e amore verso il libro e la lettura, in un tempo caratterizzato da una perdita di valore del libro e dalla disaffezione diffusa nei confronti della lettura".