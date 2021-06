Spoltore Ensemble 2021 dal 20 al 22 agosto, Valori confermato direttore artistico

Lo Spoltore Ensemble si terrà anche nell'estate 2021, ovviamente nel rispetto delle vigenti normative anti Covid. Lo fa sapere Spoltore Notizie, spiegando che la 39esima edizione della rassegna si terrà dal 20 al 22 agosto.

La delibera di giunta conferma per altri due anni Angelo Valori (foto) come direttore artistico, dunque sia per il 2021 che per il 2022. L’evento è organizzato dal Comune di Spoltore. Ancora da definire gli ospiti della manifestazione.

