Si terrà venerdì 20 ottobre a Spoltore la conferenza “100 anni con Calvino”, per commemorare il centenario della nascita di uno dei più grandi scrittori italiani, venuto a mancare nel 1985. L’evento, organizzato dal professor Antonio De Leonardis con la presenza dell’assessore all’istruzione Francesca Sborgia, si comporrà anche degli interventi della prof.ssa Lucilla Sergiacomo, del prof.Daniele Ciglia e del dott.Matteo Colazzilli, che leggeranno alcuni dei brani storici provenienti dalle opere di Calvino.

“Italo Calvino è stato uno dei narratori che più ha plasmato la letteratura italiana contemporanea, sia per le opere letterarie che per l’impegno politico e civile”, commenta l’assessore Francesca Sborgia. “L’occasione della ricorrenza del centenario della sua nascita ci dà l'occasione per rispolverare i suoi scritti più interessanti, grazie al supporto e alla passione di tanti cittadini che hanno espresso il desiderio di rileggerlo con noi. Un'occasione imperdibile”.

“L’idea di ricordare Calvino nasce dal considerarlo uno dei più preziosi tra i nostri scrittori del '900”, aggiunge il professor Antonio De Leonardis. “Un autore capace di offrire alle nuove generazioni suggestioni e strumenti per orientarsi nel proprio tempo”.