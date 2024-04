Spin off Forum Futuro Ragione Arte: incontro tra studenti, associazioni e cittadini

Si terrà sabato 6 aprile, nella sala consiliare del comune di Pescara (piazza Italia 1), lo Spin off Forum Fra - Futuro Ragione Arte. Saranno coinvolti 30 studenti di sei scuole pescaresi, insieme all'associazione Hub-c. L’incontro è pubblico, uno spazio aperto a tutti i cittadini, l’occasione per presentare il manifesto programmatico e un modello di spazio urbano culturale ri-generato della città, che sono stati elaborati proprio dai giovani.

Il progetto dell'associazione Hub-c, che ha preso il via con il via con il Forum Fra, si intitola "Policy Making e Reti Collaborative: la ri-generazione che parte dai giovani" e vede la partecipazione degli studenti di IsiaDesign, istituto Infobasic, Ued università europea del design, liceo Maior, liceo statale Guglielmo Marconi e liceo artistico musicale coreutico "Misticoni Bellisario".

La finalità è di valorizzare le competenze delle giovani generazioni nel campo della governance pubblica e della cultura potenziando la collaborazione tra giovani, istituzioni, imprese, professionisti e terzo settore.

Due i documenti che saranno presentati sabato: il primo, elaborato in un workshop con la progettista culturale Antonella Agnoli, riguarda la co-creazione e ri-generazione di uno spazio culturale nell'ambito della città: l'Aurum.

Il secondo, anch'esso frutto di un workshop, stavolta con la ricercatrice Giusy Sica, è un manifesto programmatico per stimolare e facilitare idee nuove e azioni concrete da parte delle istituzioni, per costruire un futuro più equo e sostenibile, a misura di giovani.

Sabato entrambi i documenti saranno consegnati dagli studenti al sindaco Carlo Masci e all'assessore alle politiche giovanili Patrizia Martelli.

Saranno presenti la dott.ssa Antonella Agnoli e la dott.ssa Giusy Sica, con l'imprenditore dott. Enrico Marramiero, ceo di Almacis srl, il professore Alessandro Crociata, economista della cultura dell'università "G. d’Annunzio".

Nell'occasione, saranno illustrati i risultati di una prima rilevazione esplorativa del prof. Crociata, che insieme alle dottorande Giulia Candeloro e Alessandra Passeretti all'interno del centro di ateneo Bach (biobehavioral arts and culture for health, sustainability and social cohesion) hanno condotto sul team dei giovani del Forum Fra 2023.