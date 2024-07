Spelt animerà la notte delle streghe e delle vampire a Spoltore

Lo spettacolo itinerante Spelt, scritto e diretto da Giuseppe Iannascoli per l'associazione VentoNotturno Art Events, torna ad animare la delle streghe e delle vampire a Spoltore. Appuntamento il prossimo 20 luglio, alle ore 20.30, con il seguito della storia che si era interrotta un anno fa all'intervento della regina del bene.

Spelt, infatti, è uno spettacolo che si sviluppa come una serie tv ad ogni nuova stagione. Iannascoli spiega: "Ebbene è tornata portando con sé monaci in coro, suore e preti per seminare il bene nelle rue di Sepoltorium, territorio dove ora streghe e vampire tentano improbabili alleanze per preservare il dominio malefico nel borgo".

Scenario della lotta tra bene e male è il centro storico di Spoltore, percorso da piazza Di Marzio a largo San Giovanni attraverso sei postazioni.

Su prenotazione, gratuita (info: 348.9257764), sarà possibile seguire la narrazione guidata, mentre chi sceglierà di passeggiare liberamente nel borgo potrà passare autonomamente da uno spettacolo all'altro, tra performance teatrali, musicali, mostre fotografiche e di abiti, letture, il coro dei 12 monaci.

In largo San Giovanni, nei pressi della zona drink & food, il club dei 27 riproporrà le sonorità di Jim Morrison, Amy Winehouse, Jimy Hendrix e altri celebri musicisti scomparsi a 27 anni.

Ensemble finale alle 24, sempre in largo San Giovanni, dove tutti gli artisti si daranno appuntamento in una cornice di luci e fuoco con tessuti aerei e pole dance.

"Sono molto felice" prosegue Iannascoli "della collaborazione nata con l'amministrazione comunale di Spoltore due anni fa. Nel 2022 abbiamo sorpreso tutti con questa festa, anche noi stessi che non ci aspettavamo una simile risposta dal pubblico: l'anno successivo abbiamo rimediato ai problemi logistici della prima edizione e adesso siamo pronti a dare vita un connubio perfetto tra città e arte, trasformando davvero le vie di Spoltore in un palcoscenico". Un appuntamento destinato a tornare nel 2025, perché "la lotta tra il bene e il male è destinata a proseguire".