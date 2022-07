A Spoltore "Spelt la regina... tra streghe e vampire"

Sabato 23 luglio andrà in scena "Spelt la regina... tra streghe e vampire", spettacolo itinerante di Ventonotturno art events con inizio alle 21.30 e alle 23. La notte delle streghe, delle vampire e... di una Regina. Partenza dalla Chiesa di San Panfilo. In una buia notte di luna calante, in un anno indefinito della buia era medievale, c’è una lotta che dilania il borgo antico di Spoltore.

Il Regno di Sopra è in mano alle Vampire mentre le Streghe dominano il Regno di Sotto e una Via, una sola Via separa questi due mondi e spacca a metà il paese: Via del Corso. Le due fazioni si sono promesse eterna lotta ma, in questa notte d’estate, deve avvenire l’epilogo e tutto avrà fine. E gli uomini, gli abitanti del Borgo? Seppur impotenti di fronte a tali creature, hanno “indossato” il bene, portato dalle grazie di una Regina di passaggio e introdotto da un monaco.

Seguite il sentiero illuminato dalle fiaccole e visitate i due universi. Lì troverai le loro rappresentanti a far mostra di sé e del loro potere, con monologhi e danze. I presenti avranno la possibilità di scoprire chi dominerà il territorio: in piazza D’Albenzio, nel cuore del borgo di Spoltore, troveranno la Verità. Tutto questo su 12 postazioni e spettacolo finale.

Scrittura fantasy e direzione di VentoNotturno Art Events. Regia: Giuseppe Iannascoli. Aiuto regia: Roberto Di Giulio. Ingresso gratuito. È possibile richiedere anticipatamente la mappa interattiva del percorso al numero 348/9257764 o tramite messenger a Giuseppe Iannascoli (Ventonotturno).