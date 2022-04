Al porto turistico torna l'appuntamento con "Sottocosta"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 20/5/2022 al 22/5/2022 Orario non disponibile

Torna Sottocosta, uno dei più importanti Saloni Nautici del Centro Sud Italia. Progettato in collaborazione con Assonautica provinciale, il Salone si disloca lungo tutta l'area espositiva del porto turistico, terzo marina in Italia, su un totale di circa 4.000 metri quadri indoor e outdoor.

Oltre all'esposizione, alla vendita di barche e a tutto ciò che ruota intorno alla nautica, Sottocosta ha un programma di circa 40 eventi che si snoderanno nei 3 giorni di manifestazione, dal 20 al 22 maggio: testimonial, incontri tematici, workshop, convegni, premi di design nautico, spettacoli in mare, uscite in barca, progetti di educazione ambientale, sfilate modamare, cooking show, aperitivi tematici, videoproiezioni e degustazioni al calice con aree dedicate.

Tre giorni al porto turistico Marina di Pescara per vivere il mare in ogni sua sfaccettatura. La manifestazione nasce con lo scopo di promuovere la nautica da diporto, il turismo nautico e gli sport del mare ma, soprattutto, valorizzare il pianeta blu in tutte le sue declinazioni.