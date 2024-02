All'istituto scolastico Di Marzio-Michetti il progetto "Un sorriso per l'Africa"

Si terrà sabato 10 febbraio la seconda edizione del progetto "Un sorriso per l'Africa", iniziativa dall’alto valore sociale organizzata, in occasione della ricorrenza di Sant’Apollonia (patrona dei dentisti e degli odontotecnici), da FederSolidale, il dipartimento di solidarietà di Federodontotecnica, insieme a FederForma.

Da segnalare l’intervento di Suor Albina Tinari, che condividerà con i presenti la propria esperienza per affrontare le sfide della solidarietà ed esporrà il progetto e la sua evoluzione. Le relazioni saranno tenute da relatori di alto spessore umano e scientifico e tutto il ricavato sarà devoluto all'associazione Onlus "il centro del cammino della speranza tra i popoli". Al termine dell’incontro si svolgerà il pranzo di Sant’Apollonia.

“Un sorriso per l’Africa – afferma il presidente nazionale di Federodontotecnica Gabriele Barbarossa – è un evento formativo molto speciale, che mira a raccogliere fondi per un progetto di solidarietà teso ad aiutare i bambini della Tanzania nella finalizzazione e alla formazione di scuole e strutture inerenti all'orfanotropio a Singida. La partecipazione all'evento richiede una donazione libera, che sarà interamente devoluta per l’appunto al progetto di solidarietà “Un Sorriso per l’Africa”, che stiamo sostenendo con Federodontotecnica. Invito tutti e tutte a partecipare in quanto ogni contributo, grande o piccolo, può fare la differenza nella vita di molte persone e aiutare chi ne ha veramente bisogno”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi via WhatsApp al numero 351/7613370. Sarà presente lo staff della segreteria nazionale di Federodontotecnica, con a capo Gabriele Barbarossa, noto odontotecnico di Bisenti, per fornire il proprio contributo e per dare le necessarie informazioni sulla registrazione all’elenco fabbricanti, sul Software 745/2017, il Tesseramento 2024, la Polizza Prodotto e tanto altro.