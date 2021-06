Sonia Pedroli presenta il suo libro alla Mondadori di Pescara

Venerdì 18 giugno a Pescara si terrà la presentazione della raccolta poetica Del mio sospeso andare di Sonia Pedroli, edita da Arsenio Edizioni. Oltre all'autrice, all'incontro interverranno il presidente della Casa della Poesia in Abruzzo Dante Marianacci e l’editrice Valeria Di Felice. Così commenta Dante Marianacci nella prefazione:

«È convinzione diffusa che un libro d’esordio sia sempre un libro d’esordio, con ingenuità, più o meno evidenti, che si ritengono quasi inevitabili. In 'Del mio sospeso andare', invece, l'autrice sembra essere passata attraverso assai meditate sedimentazioni, anche quando si ha l'impressione che la chiarezza espressiva, la limpidezza delle immagini, le parole apparentemente non ricercate, siano solo il frutto di una spontanea rappresentazione di emozioni, che in verità hanno già lasciato un solco nel profondo».