Sigfrido Ranucci a Spoltore per ritirare il premio ‘Il Guerriero di Capestrano‘ 2022

Sigfrido Ranucci sarà a Spoltore per ritirare il premio ‘Il Guerriero di Capestrano‘ 2022 come miglior giornalista investigativo. La cerimonia di premiazione è prevista per domenica 17 luglio alle ore 19, nel salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Ingresso libero. Posti limitati. Per prenotazioni è possibile mandare via WhatsApp un messaggio al 347/2635275 indicando il cognome e il numero di posti.

Giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano, Ranucci dagli anni '90 lavora in Rai come inviato e autore di programmi di informazione. Dal 27 marzo 2017 conduce il noto programma televisivo "Report", storica trasmissione di Rai 3, dove ha preso il posto di Milena Gabanelli. Ricopre inoltre il ruolo di vice direttore della terza rete.