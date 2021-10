Sfilata "Horo's Angel" per ricordare la stilista Claudia Verzella

Domenica 3 ottobre, in pieno centro a Pescara, si terrà una sfilata di moda intitolata "Horo's Angel" per ricordare la stilista Claudia Verzella, scomparsa prematuramente. Come si legge in una nota, "sarà una sfilata che rappresenta la Donna a 360 gradi... 15 modelle di età diverse, taglie diverse, nazionalità diverse, abili e diversamente abili. Diversità ed inclusione, due temi fondamentali".

Due saranno le uscite di collezione autunno/inverno: la prima in abito corto e pellicce ecologiche, la seconda in abito lungo elegante da cerimonia. La kermesse verrà presentata da Mila Cantagallo e Fabrizio Cerrone, con gli intermezzi musicali di Giulia Di Giandomenico.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...