Settembrata abruzzese in largo Madonna

Sabato 3 settembre in largo Madonna si terrà la tradizionale serata della Settembrata abruzzese. Quest'anno si celebreranno i 70 anni della Settembrata e i 100 anni di "Vola, vola", canzone di riferimento della tradizione musicale abruzzese pubblicata nel 1922. Dalle ore 19 alle ore 23, inoltre, è previsto l'annullo postale della cartolina in cui è riprodotto il testo originale di "Vola, vola" (Albanese-Dommarco). Si consiglia la prenotazione.

La Settembrata è un’associazione che raccoglie artisti dialettali e si inserisce in questo evento con la voglia di stupire per la sua carica innovativa in tre settori artistici: la poesia, il teatro e l’artigianato artistico. L'associazione, tra le più longeve di Pescara, è stata fondata nel 1952 con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione della cultura della nostra regione.

La Settembrata non è soltanto teatro dialettale, ma anche cabaret, non solo canti dialettali, ma vecchi canti d’autore che vengono portati avanti e fatti diventare spettacolo, è letteratura, poesia, folklore, un patrimonio di storie, racconti e personaggi in cui convivono felicemente vecchio e nuovo Abruzzo.

Scrive il presidente Licio Di Biase: "La nuova stagione che si è aperta, con il rinnovo dei vertici dell’associazione e la mia elezione a presidente, ha prodotto una nuova spinta per tornare ad essere protagonisti nella valorizzazione del mondo culturale abruzzese, dalla poesia al teatro, sempre rigidamente dialettali, fino alla musica popolare, elemento identitario di caratterizzazione culturale. La Settembrata è entrata a far parte del comune sentire della nostra regione, ma ora l’obiettivo non può essere quello semplicemente di ripercorrere le strade che ne hanno innalzato il valore, ma andare oltre, occorre aprirsi al mondo globalizzato, ai tanti giovani che vivono nuove esperienze di conoscenza e valorizzazione della culturale popolare e dialettale e, ovviamente, ai nuovi mezzi della comunicazione".