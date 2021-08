A Loreto Aprutino serate culturali tra arte, vino e paesaggio fino al 10 settembre

Incluse le visite guidate e l’aperitivo: € 24 a persona. Riduzioni per bambini di età tra 9 e 14 anni: € 18; tra i 4 e gli 8 anni: € 6. Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore a 4 anni

Fino al 10 settembre, nel centro storico di Loreto Aprutino, è possibile vivere un’esperienza culturale immersiva tra arte, storia, natura, buon cibo e vino locali; è la proposta che la Fondazione dei Musei Civici di Loreto Aprutino rivolge al pubblico insieme al Parco giardino botanico dei Ligustri e alla Gastronomia Rita Bompensa. Ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18 alle ore 21 si potrà andare alla scoperta del borgo di Loreto tra musei, vicoli e la suggestiva atmosfera del giardino botanico Parco dei Ligustri dove gustare un aperitivo tra gli ulivi al tramonto con vista panoramica sul borgo antico, la stessa che ha impressionato il famoso fotografo paesaggista Michael Kenna.

La prenotazione è obbligatoria, contattare la Fondazione Musei Civici di Loreto Aprutino a info@museicivicilor etoaprutino.it o telefonando al numero 085.8291589, dal martedì alla domenica negli orari 10-13 e 17-19.

Programma

§ Ore 18, Ritiro biglietti presso la Reception del Museo Acerbo

§ Visita Museo Acerbo

§ Visita Museo dell'Olio

§ I visitatori raggiungeranno autonomamente il Parco dei Ligustri attraversando il centro storico

§ Una visita guidata al giardino botanico Parco dei Ligustri

§ Ore 20 circa aperitivo tra gli ulivi fino alle 21 circa

Menù aperitivo per adulti con degustazioni di prodotti locali:

§ Casciatello

§ Parmigiana di melanzane

§ Crostata rustica di ricotta e prosciutto

§ Focaccia con frittata di cipolle

§ Zucchine pastellate

Menù bambini:

§ Crostata rustica

§ Mini Hamburger

§ Focaccia con mortadella e formaggio

§ Crocchette di patate

§ Casciatello

Una degustazione di uno di questi vini locali:

§ Vino bianco (Trebbiano cantina Torre Raone)

§ Cerasuolo (Montepulciano cantine Ciavolich e Talamonti)

§ Vino rosso (Montepulciano cantina Torre dei Beati)

§ Vino bianco frizzante (De Melis)

§ Acqua e bibite per i più piccoli

§ Bicchieri di vino extra possono essere acquistati per € 2 a bicchiere

La prenotazione è obbligatoria il giorno prima della visita; saranno obbligatorie le mascherine in tutti gli spazi interni ed è obbligatorio il Green Pass per la visita ai musei: info@museiciviciloretoaprutino .it, 085 8291589 dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19,30. Indirizzo biglietteria Via Acerbo, 1, 65014 Loreto Aprutino.

Consigliato abbigliamento comodo, con pantaloni lunghi e scarpe da passeggio per l’uliveto e per le sedute costituite da balle di paglia. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti Covid 19.