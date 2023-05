"La solitudine", seminario del ciclo Teatro e Psicoanalisi con Mariacandida Mazzilli

Abbiamo paura della solitudine e del silenzio. Capita di sentirsi soli anche se stiamo tra la gente. A volte vorremmo comunicare ma non riusciamo ad esprimerci in maniera autentica e facciamo fatica ad ascoltare gli altri. Non ci accorgiamo di quanto le nostre relazioni si siano svuotate di affettività. Imparare a guardarsi dentro, diventare consapevoli delle proprie fragilità, trasforma le nostre solitudini interiori dolorose in solitudini creative.



La psicanalisi e il teatro si fondono per mettere in scena i propri vissuti, le proprie emozioni, confrontare le esperienze, immedesimarsi nell’altro. Le tematiche affrontate verranno rappresentate, messe in scena da attori e commentate con i partecipanti. Appuntamento sabato 6 maggio dalle ore 15 alle ore 18 nel piccolo teatro Orazio Costa. Ingresso libero.



Seminario a cura della dottoressa Mariacandida Mazzilli, psicologa e psicoterapeuta a indirizzo psicoanalitico. Svolge attività clinica in ambito psicologico e psicopatologico. Realizza e coordina progetti nell’ambito della prevenzione e della educazione alla Salute. Collabora in qualità di consulente clinico con periodici e radio a diffusione nazionale.