“Se la ripartenza è donna”, tavola rotonda con Samya Ilaria Di Donato e altre professioniste

Samya Ilaria Di Donato, imprenditrice specializzata in neuromarketing e business counselor per numerose aziende italiane ed estere, presenterà il suo ultimo libro “L’intelligenza dei colori” martedì 21 settembre in occasione di una tavola rotonda organizzata da Aidp (Associazione italiana per la direzione del personale) Abruzzo e Molise, in collaborazione con Aif (Associazione italiana formatori) e Confindustria Chieti Pescara.

Con lei, a confrontarsi sulle strategie utili alla ripresa, altre quattro donne esperte nella formazione e nella psicologia del lavoro: Rosa D’Elia, psicologa del lavoro e presidente di Aif Abruzzo e Molise; Enrica Liaci, psicologa; Martina Di Michele, human resource generalist; Sarah Cosmi, karisma trainer.

La partecipazione è libera previa iscrizione all’indirizzo aidpabruzzoemolise@aidp.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...