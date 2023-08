A Santa Lucia di Spoltore la prima edizione di “Del Gusto e della Musica”

Da venerdì 4 a domenica 6 agosto andrà in scena, nella piazza di Santa Lucia di Spoltore antistante la chiesetta, la prima edizione di “Del Gusto e della Musica”, rassegna organizzata dall’associazione “La Tribù dei Sogni”. Si partirà nella prima serata con l’orchestra Lucio Cupido e Sonia, per proseguire sabato con live music e dj set a cura di Ec Bc, e chiudere con stand, musica dal vivo, karaoke e balletto medievale che seguiranno la Santa Messa. Tutti gli eventi dei tre giorni cominceranno alle ore 20 per poi concludersi a mezzanotte.

“L’amministrazione comunale dedica particolare attenzione anche al borgo di Santa Lucia”, commenta il sindaco Chiara Trulli. “Questi tre giorni di festa allieteranno i nostri concittadini, perseguendo l’obiettivo di avere un calendario degli eventi che coinvolga ogni singola frazione”.