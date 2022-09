"Santa Filomena in festa" con 'Nduccio, Francesco Messina e Prendila Così

Tutto pronto per "Santa Filomena in festa", manifestazione che si terrà dal 2 al 4 settembre nel piazzale antistante il PalaRoma, a Montesilvano. Sono in programma tre spettacoli: si comincerà venerdì 2 con Francesco Messina, per poi proseguire sabato 3 con l'attesa esibizione di 'Nduccio (foto), comico e cabarettista pescarese amatissimo e che garantisce sempre tante risate.

La conclusione, domenica 4, sarà affidata ai "Prendila Così", nota tribute band di Lucio Battisti che è capitanata dal cantante e chitarrista acustico Paolo De Carolis. Tra l'altro, quella di Montesilvano sarà l'ultima data del tour estivo dei "Prendila Così". L'ingresso a tutti gli eventi di "Santa Filomena in festa" è sempre gratuito. Non mancheranno, ovviamente, gli stand gastronomici.