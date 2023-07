Un'estate ricca di eventi a Sant'Eufemia a Maiella: il programma

Orario non disponibile

Sarà un estate ricca di eventi quella da vivere a Sant’Eufemia a Maiella. Il calendario estivo propone iniziative ispirate alla natura, allo sport ed alla cultura locale. Le proposte del Comune di Sant’Eufemia a Maiella rientrano nel più vasto programma intercomunale “Maiellaccogliente 2023” che coinvolge nove amministrazioni comunali del territorio e finanziato dalla Regione Abruzzo.

Gli eventi proposti sono articolati su tre temi principali: sport e natura con numerose escursioni a piedi e in mountain bike, grazie alla ricca sentieristica che caratterizza il comune di Sant’Eufemia a Maiella passeggiate in mountain bike, nonché attività finalizzate a far conoscere i segreti del patrimonio naturalistico del Parco Nazionale della Maiella; Bambini e ragazzi. A loro sono dedicati laboratori di scrittura, laboratori teatrali e tante altre iniziative che trovano nel “Fiabosco” un contesto ideale. Iniziative di carattere culturale e tradizionale con “Accendiamo il Medioevo”, le feste patronali, concerti e momenti di aggregazione.

"Le nostre proposte si rivolgono prevalentemente ai diversi target di turisti che frequentano il nostro comune ed in particolare gli amanti della montagna, i bambini e i tanti ospiti che ricercano momenti di tranquillità e relax", spiega il sindaco Francesco Crivelli. Alla stesura del programma hanno collaborato alla stesura del programma gli operatori economici di Sant’Eufemia a Maiella, operatori attivi nell’incoming turistico quali Majellando e Majambiente e l’associazione Roccacaramanico, dedita alla valorizzazione del Borgo di Roccacaramanico e alla quale sono affidati tanti momenti di condivisione culturale.