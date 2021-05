Salvaguardia del patrimonio culturale, videoconferenza con la professoressa Lia Giancristofaro

Venerdì 7 maggio Lia Giancristofaro, professoressa associata in materie demo-etno-antropologiche all'università di Chieti, autrice con Valentina Lapiccirella Zingari del libro "Patrimonio culturale immateriale e società civile", parlerà degli accordi internazionali ratificati dall'Italia (Convenzione Unesco 2003 e Convenzione di Faro 2005) e dei processi in corso, basati sulla cooperazione per la salvaguardia del patrimonio culturale.

Appuntamento a partire dalle ore 18:30; si potrà seguire la videoconferenza sul canale YouTube di Italia Nostra.